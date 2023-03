ASF São Carlos empata em 1 a 1 com o MAC em casa

SIGA O SCA NO

Equipe de futsal feminino estreou com empate da Liga Paulista - Crédito: Divulgação

Com gols no final da etapa complementar, ASF São Carlos e Marília AC empataram na estreia da Liga Paulista de futsal feminino. O jogo aconteceu na noite de sábado, 25, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

Os jogos saíram no segundo tempo. Nay, uma das novidades da ASF fez 1 a 0 e quando tudo levava a crer na vitória são-carlense, nos minutos finais o MAC empatou.

Apesar do resultado, Fabiano Lourenço gostou do que viu. O técnico disse que, por ser o primeiro jogo da temporada, o rendimento foi o esperado e a meta é que sua equipe evolua.

“O time está sem ritmo e as jogadoras buscam um padrão ofensivo. Podemos dizer que a estreia foi normal, um bom jogo. O importante é somamos um ponto. Agora é retornar aos treinos, corrigir as falhas e melhorar para o próximo compromisso”, enfatizou o técnico são-carlense.

