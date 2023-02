ASA e ADN renovam parceria por uma temporada

ADN mantém parceria com a ASA por mais um ano - Crédito: Divulgação

A Associação São-carlense Atletismo renovou por mais um ano, a parceria de sucesso com a ADN Construtora. De acordo com o técnico Altair Maradona, 2022 foi um ano de muito sucesso. “Com isso conseguimos mais ano de parceria e para 2023 a equipe ASA/ADN/IESC São Carlos vai estar muito mais forte, com apoio da ADN, da Prefeitura Municipal de São Carlos, da Secretaria de Esportes, Câmara Municipal, IESC e São Carlos Agora”, ressaltou.

De acordo com Maradona, a meta é o atletismo na cidade de São Carlos e ter escolinhas para que a modalidade sempre passe por renovação.

“Vamos ter atletismo para crianças de 7 a 15 anos (três turmas), para crianças de 7 a 15 anos autistas, além das categorias sub14, 16, 18, 20, 23, adulto e máster”, garantiu.

De acordo com Maradona, nos próximos dias será divulgada o local e horários para o atletismo para crianças. “A meta é começar as atividades em março. As demais categorias são aos sábados a partir das 7h30 na pista de atletismo no distrito de Água Vermelha”, informou.

