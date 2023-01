Após “bater na trave” em 2022, Grêmio mira dois acessos em 2023

Gatti: “Batemos na trave em 2022 e vamos em busca do acesso” - Crédito: Divulgação

Com a criação da quinta divisão em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) vai deixar o Campeonato Paulista da Série B ainda mais competitivo em 2023, proporcionando a pelo menos 16 equipes que se classificarem na primeira fase o acesso direto a Série A4 que será disputada em 2024.

Destas equipes, sairão ainda mais duas (campeã e vice) que irão integrar a Série A3. Já as demais permanecerão na Série B na próxima temporada.

Desta forma, a direção do Grêmio São-carlense trabalha forte para montar uma equipe competitiva e garantir pelo menos um acesso, que seria classificar o time para a segunda fase da Bezinha. Mas como a meta é ambiciosa, os dirigentes são-carlenses sonham na verdade, dar duas alegrias ao torcedor gremista e marcar 2023 com dois acessos e colocar o Lobo na Série A3 no próximo ano.

O diretor executivo do clube, Rafael Gatti, em entrevista ao São Carlos Agora disse que o trabalho está focado em buscar estas duas metas ainda mais levando em consideração que em 2022 o Lobo “bateu na trave” ao chegar à semifinal e ficar a dois jogos do acesso.

De acordo com o dirigente a base do time semifinalista permaneceu e em fevereiro, com a quase certa permanência do técnico Marcus Vinícius, novas contratações serão feitas com o intuito de deixar o grupo ainda mais qualificado. Alguns jogadores que estiveram na Copa São Paulo serão promovidos ao sub23.

Em uma entrevista, Gatti faz diversas explanações sobre a equipe profissional, bem como as categorias de base e detalha o trabalho que é feito no clube.

São Carlos Agora - Com a eliminação da Copa São Paulo, quando começam as atividades do sub-23? A equipe já estará completa ou em busca de reforços?

Rafael Gatti - O planejamento da equipe sub23 que disputará a Segunda Divisão esse ano, começou no dia seguinte a eliminação em Itapira. Já temos uma base formada com atletas que renovamos os contratos e foram emprestados para competirem em alto nível antes do início do campeonato. Com o retorno dessa base, já temos atletas monitorados que farão parte da equipe para esse ano.

SCA - Partindo do princípio que Marcus Vinícius será técnico pelo quarto ano, ele participou ativamente da formação do time?

Gatti - Na verdade tudo já está encaminhado para a continuidade do Marcus Vinicius que deve dirigir a equipe pelo quarto ano consecutivo. E sim a formação da equipe tem total participação do técnico.

SCA - Do time da Copinha, será aproveitado algum jogador? Quais e em que posição?

Gatti - Sim, dentro do nosso planejamento, iremos fazer a transição de alguns atletas da categoria sub20 que farão parte do profissional nesse ano. Em breve divulgaremos os nomes.

SCA - Nos últimos dois anos, na Série B, o Grêmio vem uma crescente. 2023 é o ano do acesso? Por que?

Gatti - Esse é o objetivo. Batemos na trave em 2022 e vamos em busca do acesso. Porém esse campeonato já tem uma grande diferença, visto que serão dois acessos. Os 16 classificados para a segunda fase, farão parte da recém criada Série A4 em 2024 e os dois primeiros irão direto para a A3.

SCA - Como define o time que irá disputar o campeonato em 2023? Terá jogadores de qualidade e com experiência na divisão?

Gatti – Sim. Nossa base de equipe em si, já virá de uma grande rodagem, visto que nossos atletas estarão jogando fortes campeonatos como o pernambucano, paranaense, cearense e séries A2 e A3 do paulistão e devem retornar para a Série B. Os novos atletas, terão como perfis principais, experiência e mentalidade vencedora para os desafios do ano.

SCA - Quanto às categorias de base, como a direção vê a participação do sub20 na Copinha? Em dois anos, não conseguiu uma vitória sequer e eliminação logo na primeira fase. Foi abaixo na expectativa? Por que?

Gatti - Em termos de resultado dentro de campo na Copa SP, foi frustrante e entendemos o lado do torcedor. Porém como profissionais, analisamos o processo todo e nisso o ano foi positivo. Reconstruímos uma equipe após o Paulista sub20, conquistamos de maneira invicta a Paulista Cup e conseguimos fazer a transição de 12 atletas dos anos 2005 e 2006 para jogar sua primeira Copa SP. Nos aproximamos de grandes clubes do cenário nacional, que já nos procuraram interessados em nossos jogadores.

SCA - Sub11, sub13, sub15, sub17. O que o clube prepara para a atual temporada? Quantas competições? Com quantos atletas pretendem trabalhar?

Gatti - Já iniciamos nossos treinamentos e avaliações visando os campeonatos paulistas. Ainda no mês de janeiro, entre os dias 23 a 29, iremos participar da Sanca Cup com essas equipes, um torneio que reúne em nossa cidade quase 4000 atletas.

Ano passado foi a estreia dessas equipes no Paulista, e conseguimos resultados expressivos com o sub13 e sub17 se classificando para a segunda fase e o sub11 chegando até as oitavas de final. Além do sub14 que disputou pela primeira vez o Brasileirinho em Belo Horizonte.

SCA - As captações para a base como é feita? Tem olheiros ou são oferecidos os atletas?

Gatti - Pela credibilidade que conseguimos criar no Grêmio hoje, temos muitos parceiros que nos procuram oferecendo atletas para desenvolvimento de carreira. Temos também feito avaliações pontuais em nosso CT e trabalhamos em parceria com alguns observadores técnicos que rodam o Brasil em busca de atletas para a nossa base.

SCA - Como a direção avalia o trabalho ano a ano do clube até aqui desde que se filiou à FPF? Por que?

Gatti - Em franco crescimento. Essa nova gestão do Grêmio São-carlense assumiu no início de 2020, após uma reconstrução iniciada pelo saudoso ex-presidente Benedito Pinheiro. Ativamos todas as categorias de base, somos respeitados e reconhecidos em todo Brasil, com equipes competitivas, Centro de Treinamento próprio, patrocinadores e apoiadores de renome nacional e o mais importante de tudo: em fase final do CCR (Certificado de Clube Formador) da CBF, um selo que somente onze clubes do estado de SP possuem e nos dá segurança e valor em todos os nossos atletas que serão formados no clube. Hoje em nosso quadro de colaboradores são mais de 30 funcionários fixos, registrados que trabalham todos os dias em prol do clube.

SCA - Considerações finais:

Gatti - É mais um recado e agradecimento ao torcedor gremista: que continue nos apoiando, acreditando em nosso projeto. Trabalhamos incansavelmente para levar o clube as divisões maiores e mais importante de tudo, formar atletas e homens, que possam sair daqui e ter um futuro brilhante.

