8ª Copa AVS/Smec deve ganhar o nome de “Li Rebordoes”

Elisângela e a filha Flavinha: Copa AVS/Smec deverá levar o nome da ex-jogadora de vôlei do Garra 1000 - Crédito: Divulgação

“Ela era uma amiga, uma companheira e participou de todas as edições do campeonato. Ninguém esperava uma notícia tão triste que comoveu a todos. Sem contar que sua filha (Flavinha, 13 anos, internada em estado grave) é nossa aluna na escolinha de vôlei. É uma justa e merecida homenagem. Um reconhecimento àquela que nos deixou precocemente”.

Com esta frase, o coordenador da AVS e um dos organizadores da Copa AVS/Smec de vôlei feminino, Zé Sérgio, definiu a iniciativa em dar o nome de Elisângela Rebordoes ao campeão da Taça de Ouro da oitava edição do torneio regional.

“Li”, como era conhecida na equipe que defendia (Garra 1000, atual campeão da Taça de Prata), bem como junto as adversárias, onde gozada de muita estima e consideração.

Zé Sérgio disse que será uma homenagem póstuma e será debatida durante o congresso técnico que reunirá representantes de todos os participantes. “Acredito que a ideia será aprovada. Queremos ainda conversar com os familiares sobre esta proposta”, disse.

Li Rebordoes morreu na tarde de sábado, 6, na BR-365, entre João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté/MG, em um acidente que deixou ferimentos graves no marido (Flávio) e na filha (Flavinha). Ambos permanecem internados.

A COPA

De acordo com Zé Sérgio, a 8ª Copa AVS/Smec deverá começar em março, mas já em fevereiro começam os preparativos, já que são emitidos convites para times de São Carlos e da região.

A novidade é que deverá haver representantes de Américo Brasiliense (Golden Team), Ibaté, Porto Ferreira e Araraquara. “A ideia é ter 12 times (como em 2022). Mas de repente poderemos ter mais agremiações”, comentou.

Mantendo a fórmula de disputa do ano passado, as equipes estarão em um único grupo. Na fase qualificatória se enfrentam entre si e os quatro primeiros disputam a série outros; do 5º ao 8º a prata e os demais, a série bronze.

“A meta é sempre buscar o crescimento e se organizar a cada ano. Vamos tentar fazer a melhor competição de todos os tempos para realizar uma digna homenagem a nossa querida amiga Li que nos deixou precocemente”, lamentou Zé Sérgio.

