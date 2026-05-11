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segunda, 11 de maio de 2026
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2º Festival de Bocha acontece no dia 13 de maio

11 Mai 2026 - 11h29Por Da redação
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Bocha - Crédito: divulgação Bocha - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) realiza, no próximo 13 de maio, às 8h, o 2º Festival de Bocha FESC, no Campus 1, localizado na Rua São Sebastião, 2.828, Vila Nery.

O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de convivência, fortalecendo a integração entre os participantes, por meio da bocha, que é uma modalidade tradicional que combina lazer, estratégia e socialização.

Voltado ao público das atividades da FESC, o festival promete uma manhã de confraternização e competição saudável, fortalecendo o papel do esporte como ferramenta de qualidade de vida e bem-estar. “A bocha é uma modalidade que valoriza a convivência e o respeito entre os jogadores. Nosso festival busca justamente isso: criar um espaço de integração, onde o esporte se torna um elo de amizade e cidadania”, disse o presidente da Fesc, Eduardo Cotrim.

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