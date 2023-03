Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 24

AMOR PERFEITO

Marê revela a Júlio que foi vítima de uma armação de Gilda, e pede ajuda para sair da prisão e encontrar seu filho. Gilda comemora os 25 anos do Hotel Budapeste, e é admirada pelo governador Benedito Valadares. Milton informa a Gilda sobre a visita de Júlio a Marê. Anselmo beija Verônica e pede que ela se afaste dos galanteios de Érico. Gilda exige que o promotor Silvio se desfaça dos autos do processo de Marê. Verônica e Júlio se reencontram. Sônia afirma que não perdoará Ademar. Gaspar sente ciúmes de Gilda com Valadares e acaba ameaçando a mulher. Gilda pressiona Anselmo para que afaste Júlio da cidade. Orlando assume para Augustina que ama outra mulher. Júlio propõe se casar com Marê e criar seu filho com ela.

VAI NA FÉ

Sol se sente confusa com o beijo em Lui. Wilma se enfurece quando Fábio afirma que não irá se separar de Dora. Sol conta para Bruna que ela e Lui se beijaram. Lui perdoa Fábio. Lui revela a Vitinho que beijou Sol. Kate conversa com Sol sobre a história que Bruna contou de Theo. Helena tenta fazer Clara entender que está em um relacionamento abusivo. Theo termina a sociedade com Orfeu. Jenifer questiona Lumiar sobre as tatuagens de Ben. Orfeu pede para conversar com Lumiar. Theo questiona Ben sobre sua relação com o ex-sócio. Fábio e Dora acolhem Guiga. Jenifer se decepciona por não encontrar Simas no bar. Orfeu chama Theo de sócio na frente de Lumiar.

TRAVESSIA

Guerra passa mal ao saber que Chiara está grávida. Guerra e Cidália decidem esconder a gravidez de Chiara. Brisa chora ao saber por Bia que ela e Oto estão noivos. Pilar fala para seus comparsas que é a favor do sequestro de Helô. Dante tenta consolar Brisa. Lídia flagra Leonor andando de bicicleta com Caíque e conta para Talita. Leonor se nega a ajudar Caíque na relação do rapaz com Talita. Ari decide ocupar a sala de Talita. Chiara se depara com Ari ao entrar na empresa.

