Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 14

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Padre Zezo e pastora Dagmar conversam sobre Lorena. Timbó faz elogios a Tereza. Joel pede Anita em namoro. Firmino impressiona com seu novo visual. Xaviera aconselha Firmino a mudar sua tática para conquistar Lorena. Tereza se preocupa com a demora de Candoca. Deodora interrompe uma conversa entre o coronel e Dagmar. Márcio Castro e Laura estranham a chegada de Noé Dantas à pousada de Quintilha. Candoca chega ao local do casamento.

VAI NA FÉ

Sol recebe a notícia do falecimento do marido. Jenifer não aceita o fato de não ser filha biológica de Carlão. Lumiar afirma a Ben que descobrirá quem foram os responsáveis pelo acidente. Theo se preocupa quando Orfeu ameaça Lumiar. Kate protege Sol e Jenifer de repórteres na porta do hospital. Lumiar leva Ben para o Refúgio de Fábio e Dora.

Theo gosta de saber que Sol ficou viúva. Lumiar estranha que a família do motorista do caminhão tenha sumido. Lui participa de um programa de entrevistas na televisão. Lui oferece ajuda para Jenifer, mas é destratado por Marlene. Theo questiona Kate sobre Sol. Theo conta a Lumiar que o marido de Sol foi uma vítima fatal do acidente.

TRAVESSIA

Brisa diz a Ari que Tonho é filho de Oto. Ari diz a Gil que Oto era amante de Brisa na época em que eles estavam juntos. Brisa comenta com Creusa que se arrependeu de ter feito acordo com Guerra. Isa critica para Laís a forma como os pais lidam com o problema de Theo. Monteiro supõe que a família esteja refém de Theo. Dante recua, ao constatar que o namorado de Bia é Oto. Joel repreende Brisa por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. Ari agride Oto.

PEQUENA TRAVESSA

Júlia briga com Mercúrio por ele tê-la atacado. Alberto conversa com a mãe sobre seu amor por Júlia. Gabriel convida a todos para prestigiarem Tonho no jogo. Júlia chora com raiva de Mercúrio. George tenta conversar com Fernanda, mas ela o ignora e sai. Baby prova seu vestido de noiva para Amália. Tonho e os outros garotos se preparam para o jogo. Raul examina Alberto. Rosa, Mariana e Luigi conseguem convencer Marcelo a ver o jogo. George, Helena e Alberto também saem para assistir ao jogo de tonho. Zelão discute com Samurai por ele confiar demais em Celine. Tonho faz um gol e todos comemoram. Débora fica furiosa com a ida de Alberto ao jogo. Débora pensa num jeito de afastar Alberto de Júlia. Todos comemoram o resultado do jogo. Júlia aproveita para conversar com Alberto. Samurai revista Celine e acha o dinheiro. Rafael e sua família despedem-se de Cícero. George e Fernanda ficam orgulhosos por Alberto ter defendido Tonho. Rafael abraça Tonho que confessa estar arrependido de ter “andado errado”.

Pilar tenta tirar a ideia fixa de Hugo por Débora. Júlia chora pensando em Alberto. Zelão comunica Samurai que Tonho foi solto do instituto. Alberto conta ao pai o que fez para conseguir a liberdade de Tonho. Mercúrio aborda Tonho e exige que ele lhe devolva o dinheiro. Mercúrio faz ameaças ao menino e acaba confessando à gangue que atacou Júlia. Ela ouve tudo e se revolta. Mercúrio diz a Júlia que se aceitar se casar com ele perdoará a dívida de Tonho. Júlia não se intimida, diz que jamais se casará com ele e ameaça denunciá-lo à polícia. Caio se lamenta por não ter conseguido socorrer Júlia do ataque. Heloísa flagra Célia com cremes no rosto imitando-a. Heloísa fica indignada com Célia, e promete descontar do salário dela. George diz para Fernanda que a ama e jura que somente vê Júlia como filha. Débora pede para Alberto nunca abandoná-la. Celine teme Samurai e decide sair de São Paulo. Fernanda recusa o convite de George para um almoço. Caio e Mercúrio discutem.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também