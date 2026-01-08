Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, algo invisível parece caminhar ao seu lado, Áries, como se o universo estivesse sussurrando coragem em seus ouvidos. Existe uma força espiritual silenciosa te envolvendo, mas ela só responde quando você dá o primeiro passo. Entre 14h e 16h, sua energia vital atinge o pico. O nível de sorte é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O céu desperta sua mente e seus sentidos, Touro, criando aquela inquietação rara que te empurra para fora da zona de conforto. Intuição e estratégia se misturam, pedindo movimento no momento certo. O melhor horário do dia acontece entre 10h e 12h, quando decisões silenciosas ganham... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Há um clima de recompensa no ar, Gêmeos, como se o tempo estivesse começando a devolver tudo aquilo que você espalhou sem esperar retorno. Conversas, sinais e pequenos acontecimentos carregam mensagens ocultas. O melhor horário do dia será entre 17h e 19h, quando o destino cruza seu... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A Lua conversa diretamente com sua alma hoje, Câncer, amplificando percepções, sonhos e pressentimentos. Existe uma proteção discreta atuando, desviando você de caminhos que não são mais seus. O melhor horário do dia ocorre entre 21h e 23h, quando sua intuição fica quase impossível de ignorar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Entre reflexões internas e uma leve névoa emocional, Leão, surge uma clareza inesperada no campo prático da vida. Mesmo que o coração questione, o mundo externo começa a responder melhor aos seus esforços. O melhor horário do dia será entre 11h e 13h, ideal para agir sem explicar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje, Virgem, a energia lunar te oferece algo raro: confiança silenciosa. Ao invés de controlar tudo, você sente que pode simplesmente escolher — e isso faz toda a diferença. O melhor horário do dia acontece entre 8h e 10h, quando decisões ganham firmeza. O nível de sorte é estável, protetor, quase... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O cosmos abre um período fértil para sonhos que estavam guardados, Libra, como se o tempo finalmente dissesse “agora”. Existe uma vibração de charme, magnetismo e avanço rápido no ar. O melhor horário do dia será entre 6h e 9h, quando Vênus favorece escolhas certeiras. O nível de sorte é alto... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje é dia de transmutação, Escorpião. Aquilo que antes assustava perde força, dando espaço a uma energia mais firme e confiante. Você sente que pode ir além, mesmo sem garantias. O melhor horário do dia será entre 15h e 17h, quando sua determinação se intensifica. O nível de sorte é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O fluxo do dia traz encontros e ajudas que parecem chegar “por acaso”, Sagitário, mas carregam uma lógica maior. O universo responde à sua generosidade passada de formas inesperadas. O melhor horário do dia acontece entre 13h e 15h, ideal para confiar no improviso. O nível de sorte é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Há uma energia de decisão no ar, Capricórnio, pedindo firmeza e menos consultas externas. O momento favorece atitudes diretas, mesmo que causem desconforto inicial. O melhor horário do dia será entre 9h e 11h, quando a clareza mental domina. O nível de sorte é consistente, sólido como você... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia traz uma sensação de leveza rara, Aquário, como se pequenas vitórias começassem a se acumular sem esforço excessivo. Pessoas, ideias e oportunidades se aproximam naturalmente. O melhor horário do dia acontece entre 18h e 20h, quando conexões ganham força. O nível... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Uma aura sutil envolve seu dia, Peixes, trazendo proteção, acolhimento e aquela sensação de não estar sozinho. O invisível trabalha a seu favor, reorganizando situações confusas. O melhor horário do dia será entre 22h e 0h, quando sinais e intuições se intensificam. O nível de sorte é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

