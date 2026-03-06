Circuito Arena terá edição especial no Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza no próximo dia 8 de março, a partir das 18h, uma edição especial do Circuito Arena em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O evento, com entrada gratuita, será realizado no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.726, no Centro, e contará com duas apresentações musicais: Banda Fenícia e Mayra Aveliz & Netto Rockfeller Trio.

Formada na cidade de Descalvado (SP), a Banda Fenícia já lançou dois álbuns, um EP e cinco singles, consolidando uma identidade musical marcada pela versatilidade. O grupo prepara agora o lançamento do EP “Meu Bem”, pela Marã Música, empresa especializada em marketing e relações públicas no cenário musical.

O novo trabalho traz três faixas inéditas, entre elas a música “São 02:03”, que conta com a participação especial de Bola, da banda Zimbra. A produção musical é assinada por Rafael Barone, ex-integrante da banda Liniker e os Caramelows. A Fenícia é formada por Ninne Monzani (vocal e guitarra), Teuz Rocks (guitarra, synth e vocal), Régis Berretta (bateria e vocal) e Mariel Coxa (baixo).

Já a cantora e compositora Mayra Aveliz se apresenta acompanhada do guitarrista e produtor musical Netto Rockfeller, um dos nomes conhecidos do blues nacional. O trio ainda conta com Danilo Hansem na bateria e Guilherme Ambrózio no baixo elétrico e acústico.

O show promete uma apresentação marcada por influências do blues, soul e rock’n’roll. O repertório inclui clássicos de artistas internacionais como B.B. King, Jimmy Reed, Etta James, Muddy Waters, Aretha Franklin, Eric Clapton e Freddie King, além de composições autorais. Durante a apresentação, os músicos também compartilham histórias e curiosidades sobre as canções, além de incluir sucessos da música brasileira que convidam o público a cantar junto.

A diretora do Departamento de Artes e Cultura de São Carlos, Mariana Navarro, destacou que o Dia Internacional da Mulher é uma data de reflexão e reconhecimento.

“É uma data de luta e de consciência. Quando uma mulher ocupa um palco, ela ocupa também um espaço que é dela — de criação, de voz e de decisão. O Circuito Arena Mulheres nasce desse entendimento de que visibilidade também é política e de que a arte também é uma forma de consciência”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também ressaltou a importância do evento para a programação cultural da cidade.

“Será um evento muito especial e tenho certeza de que o público vai gostar muito. É uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e faz parte do nosso calendário cultural. Além disso, será o primeiro Circuito Arena deste ano, abrindo a programação cultural de 2026 com muita música e valorização dos artistas”, disse.

Leia Também