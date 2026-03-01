SÃ£o Carlos registrou 15 homicÃ­dios em 2025 - CrÃ©dito: Arte IA

A área do 1º e 4º Distritos Policiais de São Carlos, que compreende a Vila Nery e os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, registrou cinco homicídios ao longo de 2025. De acordo com os dados, um caso foi registrado em maio, outro em novembro e três em dezembro.

Já o 2º Distrito Policial, responsável pelas investigações na zona sul do município, que engloba bairros como Vila Prado e a grande Cidade Aracy, foi a delegacia com maior número de ocorrências. Ao todo, foram oito homicídios registrados na área de cobertura da unidade: dois em fevereiro, dois em abril, um em junho, um em julho e dois em outubro.

Na região atendida pelo 3º e 5º Distritos Policiais, que compreende o bairro Santa Felícia, foram contabilizados dois homicídios em 2025 — um em junho e outro em dezembro.

No total, São Carlos soma 15 homicídios no ano, distribuídos entre as diferentes áreas de atuação dos distritos policiais.

Em âmbito estadual, das 645 cidades do Estado de São Paulo, 289 não registraram nenhum homicídio doloso ao longo de 2025, o que representa 45% do total — quase metade dos municípios paulistas.

No ano passado, o Estado de São Paulo registrou o menor número de homicídios da história, com 2.438 casos, uma queda de 3% em relação a 2024, quando foram contabilizados 2.517 registros. Além disso, os índices de roubos, latrocínios, roubo de veículos e roubo de cargas também foram os menores desde o início da série histórica, em 2001.

Os dados constam no painel oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

