ViolÃªncia em SÃ£o Carlos: janeiro de 2026 registra queda nos principais indicadores em relaÃ§Ã£o a 2025

A cidade de São Carlos iniciou 2026 com redução em diversos indicadores criminais na comparação com janeiro de 2025.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, janeiro de 2026 não registrou nenhum caso de homicídio doloso (quando há intenção de matar), repetindo o mesmo cenário de janeiro de 2025, que também teve zero ocorrência.

Já as tentativas de homicídio se mantiveram estáveis, com um caso registrado em janeiro de 2025 e um em janeiro de 2026.

No caso dos homicídios culposos por acidente de trânsito (quando não há intenção), houve queda: em janeiro de 2025 foi registrado um caso, enquanto em janeiro deste ano não houve ocorrência.

Lesões corporais

O número de lesões corporais dolosas apresentou leve aumento. Foram 72 registros em janeiro de 2025, contra 76 em janeiro de 2026.

Por outro lado, as lesões corporais culposas por acidente de trânsito tiveram pequena redução, passando de 19 casos em janeiro do ano passado para 18 neste ano. Já as lesões culposas – outras naturezas – subiram de zero para um registro.

Crimes contra o patrimônio

Os crimes de roubo apresentaram queda significativa. O total de roubos – outros caiu de 36 ocorrências em janeiro de 2025 para 18 em janeiro de 2026, redução de 50%.

O roubo de veículo também diminuiu pela metade: de seis casos no primeiro mês de 2025 para três neste ano.

Os furtos também apresentaram retração. O furto – outros passou de 255 registros em janeiro de 2025 para 196 em janeiro de 2026. Já o furto de veículo caiu de 50 para 35 ocorrências.

Crimes sexuais

O total de estupros recuou de nove casos em janeiro de 2025 para seis em janeiro de 2026. Em 2025, foram dois registros de estupro e sete de estupro de vulnerável. Neste ano, foram contabilizados dois estupros e quatro casos de estupro de vulnerável.

Latrocínio

Em janeiro de 2025 foi registrado um caso de latrocínio (roubo seguido de morte), com uma vítima. Já em janeiro de 2026 não houve ocorrência desse tipo de crime.

Panorama geral

De forma geral, os números indicam redução nos principais crimes contra o patrimônio e estabilidade nos crimes contra a vida em São Carlos na comparação entre os dois períodos.

