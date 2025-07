Veja o que diz BO de feminicídio que chocou São Carlos

Local da ocorrência e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

Fabio Dias de Figueiredo, de 41 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (28), acusado de matar a esposa, Daiana da Silva Miranda Figueiredo, de 38 anos, dentro da residência do casal no prolongamento do jardim Medeiros, em São Carlos. O crime foi registrado como feminicídio e violência doméstica, com agravante por ter ocorrido na presença dos filhos das vítimas.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Nilceu Antoninho Salgado. Durante o deslocamento, os agentes foram informados de que a vítima estaria possivelmente em óbito e que o suspeito apresentava roupas sujas de sangue. Foi relatada também a presença de duas crianças no imóvel.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão da casa arrombado e parcialmente aberto. Pela janela, avistaram Fabio com duas facas nas mãos e a camiseta manchada de sangue. Ele se recusava a permitir a entrada dos policiais e dizia apenas que queria socorro para a esposa.

Com a chegada de reforço policial, foi formada uma célula de intervenção tática. Os agentes entraram na residência e encontraram Daiana caída de bruços no chão, em meio a muito sangue. Fabio havia se dirigido aos fundos da casa, onde apontava as facas para o próprio pescoço, ameaçando tirar a própria vida.

Após negociação, ele largou as facas, mas tentou pegá-las novamente ao notar a aproximação dos policiais. Foi necessário o uso de arma de eletrochoque (taser) e força física para imobilizá-lo. Fabio apresentava cortes de faca no pescoço e nos pulsos e foi encaminhado à UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

A perícia técnica compareceu ao local e dois aparelhos celulares — um de Daiana e outro de Fabio — foram apreendidos. O caso foi registrado como flagrante de feminicídio na Delegacia Seccional de São Carlos e segue sob investigação da Polícia Civil. O acusado foi recolhido ao Centro de Triagem, onde aguarda por audiência de custódia.

Leia Também