Veículo tomba após colisão com árvore no Portal do Sol

Um tombamento foi registrado na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Portal do Sol, em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua José Fortuna.



De acordo com as informações apuradas, uma mulher gestante conduzia o veículo e estava acompanhada de seus dois filhos, que estavam devidamente acomodados nas cadeirinhas de segurança. Por motivos que ainda serão esclarecidos, a motorista perdeu o controle da direção, colidiu contra uma árvore na calçada e, na sequência, o carro acabou tombando.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. A gestante e as duas crianças foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica, como medida de precaução.



Segundo as informações iniciais, todos sofreram apenas ferimentos leves e passaram por atendimento médico para exames complementares. A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência e prestar apoio.

