(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Segurança

Veículo tomba após colisão com árvore no Portal do Sol

23 Fev 2026 - 16h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Veículo tomba após colisão com árvore no Portal do Sol - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um tombamento foi registrado na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Portal do Sol, em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua José Fortuna.

De acordo com as informações apuradas, uma mulher gestante conduzia o veículo e estava acompanhada de seus dois filhos, que estavam devidamente acomodados nas cadeirinhas de segurança. Por motivos que ainda serão esclarecidos, a motorista perdeu o controle da direção, colidiu contra uma árvore na calçada e, na sequência, o carro acabou tombando.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. A gestante e as duas crianças foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica, como medida de precaução.

Segundo as informações iniciais, todos sofreram apenas ferimentos leves e passaram por atendimento médico para exames complementares. A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência e prestar apoio.

Leia Também

Motociclista fica ferido após queda na Vila Elizabeth
Segurança18h40 - 23 Fev 2026

Motociclista fica ferido após queda na Vila Elizabeth

São Carlos registra 26 mortes no trânsito em 2025; número é 16,1% menor que no ano anterior
Trânsito 14h11 - 23 Fev 2026

São Carlos registra 26 mortes no trânsito em 2025; número é 16,1% menor que no ano anterior

Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem
Segurança09h18 - 23 Fev 2026

Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro
Ibaté 09h05 - 23 Fev 2026

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro

Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos
Segurança09h00 - 23 Fev 2026

Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos

Últimas Notícias