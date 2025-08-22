(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Trio é preso com R$ 2,3 mil em notas falsas após perseguição policial em São Carlos

22 Ago 2025 - 06h17Por Jessica
Uma operação da Ronda de Patrulhamento com Motocicletas (RPM), em atividade delegada, resultou na prisão de três indivíduos por crimes de moeda falsa e associação criminosa na noite desta quinta-feira (21) em São Carlos.

Durante um bloqueio policial realizado para coibir motocicletas com escapamentos irregulares, os policiais avistaram um veículo VW Santana ocupado por três homens. Ao perceberem a barreira, eles começaram a lançar dinheiro pela janela do carro, levantando a suspeita da equipe.

Na tentativa de abordagem, o motorista jogou o veículo contra os policiais e empreendeu fuga em alta velocidade. 

A perseguição se estendeu por diversas ruas da região do bairro Lutfalla e pela Praça Itália, até que o carro foi interceptado no cruzamento da Rua Coronel Leopoldo Prado com a Avenida Teixeira de Barros, na Vila Prado.

O condutor abandonou o veículo e tentou se esconder dentro de uma farmácia, mas foi contido por um dos militares. Os outros dois ocupantes permaneceram no carro e também foram detidos.

Durante a revista pessoal e veicular, foi encontrado apenas um celular. Já as cédulas arremessadas pelo trajeto foram recolhidas: tratava-se de 23 notas falsas de R$ 100, totalizando R$ 2,3 mil.

Questionados, os suspeitos confessaram ter adquirido o dinheiro falso por meio do Marketplace do Facebook e afirmaram que se desfizeram das notas para evitar a prisão.

Diante das evidências, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Federal de Araraquara, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de moeda falsa (art. 289 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

Segundo a polícia, os homens são reincidentes na prática do mesmo crime e haviam deixado o sistema prisional recentemente.

