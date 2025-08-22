Trio é preso com R$ 2,3 mil em notas falsas após perseguição policial em São Carlos

Uma operação da Ronda de Patrulhamento com Motocicletas (RPM), em atividade delegada, resultou na prisão de três indivíduos por crimes de moeda falsa e associação criminosa na noite desta quinta-feira (21) em São Carlos.

Durante um bloqueio policial realizado para coibir motocicletas com escapamentos irregulares, os policiais avistaram um veículo VW Santana ocupado por três homens. Ao perceberem a barreira, eles começaram a lançar dinheiro pela janela do carro, levantando a suspeita da equipe.

Na tentativa de abordagem, o motorista jogou o veículo contra os policiais e empreendeu fuga em alta velocidade.

A perseguição se estendeu por diversas ruas da região do bairro Lutfalla e pela Praça Itália, até que o carro foi interceptado no cruzamento da Rua Coronel Leopoldo Prado com a Avenida Teixeira de Barros, na Vila Prado.

O condutor abandonou o veículo e tentou se esconder dentro de uma farmácia, mas foi contido por um dos militares. Os outros dois ocupantes permaneceram no carro e também foram detidos.

Durante a revista pessoal e veicular, foi encontrado apenas um celular. Já as cédulas arremessadas pelo trajeto foram recolhidas: tratava-se de 23 notas falsas de R$ 100, totalizando R$ 2,3 mil.

Questionados, os suspeitos confessaram ter adquirido o dinheiro falso por meio do Marketplace do Facebook e afirmaram que se desfizeram das notas para evitar a prisão.

Diante das evidências, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Federal de Araraquara, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de moeda falsa (art. 289 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

Segundo a polícia, os homens são reincidentes na prática do mesmo crime e haviam deixado o sistema prisional recentemente.

