domingo, 08 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Traficante do "delivery do trÃ¡fico" Ã© presa pelo GAM durante entrega de cocaÃ­na na Vila Carmem

08 Mar 2026 - 07h03Por Da redaÃ§Ã£o
Traficante do "delivery do trÃ¡fico" Ã© presa pelo GAM durante entrega de cocaÃ­na na Vila Carmem -

Uma mulher de 23 anos foi detida por tráfico de drogas na noite deste sábado (7), na Rua Rafael de Abreu Sampaio, no bairro Vila Carmem.

De acordo com informações, a equipe do GAM (Grupamento de Apoio Motorizado) realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou uma motociclista entregando algo a uma pessoa em via pública, o que levantou suspeita dos agentes.
Diante da situação, a equipe realizou a abordagem dos dois envolvidos. Durante a averiguação, ambos informaram que a mulher estava entregando cocaína ao comprador.

Em revista com a motociclista, os guardas localizaram mais porções da droga, além de dois aparelhos celulares. Questionada, a mulher confessou que realizava a venda de entorpecentes no sistema “delivery”, recebendo os pedidos por WhatsApp e realizando as entregas de motocicleta.
Ainda segundo a ocorrência, no celular da suspeita havia diversas mensagens de pessoas solicitando drogas.

Diante dos fatos, a mulher foi detida e conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

