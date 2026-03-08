Uma mulher de 23 anos foi detida por tráfico de drogas na noite deste sábado (7), na Rua Rafael de Abreu Sampaio, no bairro Vila Carmem.



De acordo com informações, a equipe do GAM (Grupamento de Apoio Motorizado) realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou uma motociclista entregando algo a uma pessoa em via pública, o que levantou suspeita dos agentes.

Diante da situação, a equipe realizou a abordagem dos dois envolvidos. Durante a averiguação, ambos informaram que a mulher estava entregando cocaína ao comprador.



Em revista com a motociclista, os guardas localizaram mais porções da droga, além de dois aparelhos celulares. Questionada, a mulher confessou que realizava a venda de entorpecentes no sistema “delivery”, recebendo os pedidos por WhatsApp e realizando as entregas de motocicleta.

Ainda segundo a ocorrência, no celular da suspeita havia diversas mensagens de pessoas solicitando drogas.



Diante dos fatos, a mulher foi detida e conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

