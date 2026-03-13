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sexta, 13 de marÃ§o de 2026
Cidade Aracy

Suspeitos sÃ£o detidos com motocicleta parcialmente desmontada em estabelecimento em SÃ£o Carlos

13 Mar 2026 - 08h48Por Da redaÃ§Ã£o
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Suspeitos sÃ£o detidos com motocicleta parcialmente desmontada em estabelecimento em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (12) após serem encontrados com uma motocicleta parcialmente desmontada dentro de um estabelecimento comercial no bairro Cidade Aracy, em São Carlos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após denúncia de que dois indivíduos estariam no interior de um bazar retirando a placa de uma motocicleta e realizando pintura no veículo.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais perceberam que a porta do local estava entreaberta. Pela fresta, foi possível visualizar uma motocicleta parcialmente desmontada no interior do imóvel. Diante da situação, a equipe entrou no estabelecimento e realizou a abordagem dos suspeitos. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Questionado sobre a origem da motocicleta, um dos abordados afirmou que teria adquirido o veículo após realizar uma troca por um aparelho celular do tipo iPhone com um indivíduo na cidade de Araraquara. Segundo ele, o anúncio teria sido visto em um marketplace, conhecido popularmente como “feira do rolo”, e ele alegou desconhecer qualquer irregularidade na procedência do veículo.

Durante a verificação, os policiais constataram que a numeração do chassi da motocicleta estava intacta. No entanto, foi identificado que a placa apresentava uma fita isolante que alterava uma das letras, transformando a letra “J” em “O”.

A motocicleta, uma Honda CB300F Twister, ano 2023, estava parcialmente desmontada e com cerca de dez peças de carenagem removidas. O veículo e as peças foram apreendidos e encaminhados ao pátio, enquanto a perícia foi requisitada ao Instituto de Criminalística para análise.

As partes envolvidas foram conduzidas ao plantão policial, onde prestaram depoimento e, após os procedimentos, foram liberadas.

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