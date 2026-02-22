(16) 99963-6036
domingo, 22 de fevereiro de 2026
Segurança

Som alto termina em boletim de ocorrência no Cidade Aracy

22 Fev 2026 - 10h12Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de perturbação do sossego foi registrada na noite deste sábado (21), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim, um homem de 54 anos relatou que o vizinho estaria utilizando som em volume excessivo, com caixas instaladas na área externa do imóvel, ocupando inclusive parte da calçada. Segundo ele, mesmo residindo a duas casas de distância, o barulho era audível até nos fundos de sua residência.

Ainda conforme o registro, o som teria sido reduzido temporariamente após solicitação, mas voltou a ser aumentado pouco tempo depois. O comunicante também informou que o local estaria sendo utilizado como espécie de “mini bar”, com chegada e saída constante de pessoas em veículos com som alto, o que teria agravado a situação.

O caso foi enquadrado como contravenção penal, com base no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/41, que trata da perturbação do trabalho ou do sossego alheios por meio de instrumentos sonoros.

