Simulado da Força Tática em São Carlos reproduz ataque a caixa eletrônico com 15 criminosos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (29), a Polícia Militar de São Carlos, por meio da Companhia de Força Tática, promoveu um simulado de atendimento a crimes ultraviolentos. A atividade foi realizada às 19h, na Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2142, no centro da cidade.

O treinamento reproduziu um cenário de furto com explosão de caixa eletrônico, prática criminosa registrada em diferentes municípios do estado de São Paulo. Durante a simulação, as equipes policiais testaram estratégias operacionais, tempo de resposta e integração no atendimento a uma ocorrência de alto risco.

O comandante da Força Tática, capitão PM Fernando Henrique Peixoto Escrivani, explicou que a simulação buscou reproduzir a complexidade de uma ocorrência desse porte. "Hoje realizamos um simulado de crimes ultraviolentos. São crimes em que os criminosos atuam em grande número e com armamento pesado. No caso específico, simulamos a ação de uma quadrilha com 15 integrantes, que tomou um quarteirão inteiro para realizar a explosão do caixa eletrônico e levar os valores", destacou.

O capitão também detalhou as técnicas utilizadas no treinamento. "Nessa simulação houve policiais feridos e criminosos abatidos. Aplicamos técnicas de APH tático, que é o atendimento pré-hospitalar em ambiente de combate, além de utilizar atirador designado e condutas de patrulha. A Força Tática é uma tropa especializada, com treinamento específico, viaturas e armamentos voltados justamente para o combate a crimes ultraviolentos e patrulhamento em regiões de maior risco", completou.

Segundo a corporação, atividades como essa têm como objetivo manter os policiais preparados para situações críticas, garantindo maior segurança à população e preservação de vidas.

