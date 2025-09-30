(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Treinamento

Simulado da Força Tática em São Carlos reproduz ataque a caixa eletrônico com 15 criminosos

Ação ocorreu na noite desta segunda-feira em uma agência da CEF, no Centro.

30 Set 2025 - 06h17Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Simulado da Força Tática em São Carlos reproduz ataque a caixa eletrônico com 15 criminosos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (29), a Polícia Militar de São Carlos, por meio da Companhia de Força Tática, promoveu um simulado de atendimento a crimes ultraviolentos. A atividade foi realizada às 19h, na Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2142, no centro da cidade.

O treinamento reproduziu um cenário de furto com explosão de caixa eletrônico, prática criminosa registrada em diferentes municípios do estado de São Paulo. Durante a simulação, as equipes policiais testaram estratégias operacionais, tempo de resposta e integração no atendimento a uma ocorrência de alto risco.

O comandante da Força Tática, capitão PM Fernando Henrique Peixoto Escrivani, explicou que a simulação buscou reproduzir a complexidade de uma ocorrência desse porte. "Hoje realizamos um simulado de crimes ultraviolentos. São crimes em que os criminosos atuam em grande número e com armamento pesado. No caso específico, simulamos a ação de uma quadrilha com 15 integrantes, que tomou um quarteirão inteiro para realizar a explosão do caixa eletrônico e levar os valores", destacou.

O capitão também detalhou as técnicas utilizadas no treinamento. "Nessa simulação houve policiais feridos e criminosos abatidos. Aplicamos técnicas de APH tático, que é o atendimento pré-hospitalar em ambiente de combate, além de utilizar atirador designado e condutas de patrulha. A Força Tática é uma tropa especializada, com treinamento específico, viaturas e armamentos voltados justamente para o combate a crimes ultraviolentos e patrulhamento em regiões de maior risco", completou.

Segundo a corporação, atividades como essa têm como objetivo manter os policiais preparados para situações críticas, garantindo maior segurança à população e preservação de vidas.

Leia Também

Shopping Iguatemi São Carlos realiza simulado de explosão
Veja fotos 09h36 - 30 Set 2025

Shopping Iguatemi São Carlos realiza simulado de explosão

Jovem de 19 anos fica ferido em colisão entre carro e moto no São Carlos III
Segurança19h00 - 29 Set 2025

Jovem de 19 anos fica ferido em colisão entre carro e moto no São Carlos III

Veículo adulterado é apreendido pela Força Tática em São Carlos 8
Segurança17h35 - 29 Set 2025

Veículo adulterado é apreendido pela Força Tática em São Carlos 8

Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos
Vicinal Manuel Nunes16h18 - 29 Set 2025

Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos

Moto é furtada no Jardim Embaré
Segurança14h34 - 29 Set 2025

Moto é furtada no Jardim Embaré

Últimas Notícias