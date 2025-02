Serralheiro nega envolvimento em esfaqueamento durante briga em Santa Eudóxia

Compartilhar no facebook

Entrada de Santa Eudóxia - Crédito: Google Maps

O serralheiro Nayn José Sales procurou o jornal São Carlos Agora para se manifestar sobre um caso ocorrido na noite de ontem no Distrito de Santa Eudóxia. Ele nega ter esfaqueado um homem durante uma briga e afirma que está sendo injustamente acusado.

Segundo Nayn, ele foi até a casa de sua mãe após ser informado sobre uma discussão entre ela e seu padrasto em um bar. Ao chegar ao local, tentou convencê-la a ir embora, mas ela se recusou. Quando já estava se retirando, seu padrasto teria tentado atropelá-lo com um carro e, em seguida, sacado um facão do porta-malas.

Ainda conforme seu relato, o homem avançou contra ele, mas sua mãe interveio e acabou sendo empurrada. Nesse momento, o filho do padrasto teria corrido em sua direção e iniciado uma troca de socos. O padrasto, que estava armado com o facão, teria se aproximado no meio da briga.

Nayn suspeita que os ferimentos sofridos pelo homem podem ter sido causados pelo próprio pai, ao tentar atingi-lo com a arma branca. "Quem me garante que os ferimentos não foram causados pelo pai dele tentando me acertar e atingindo o próprio filho?", questionou.

No ano passado, Nayn atropelou a triatleta Luísa Baptista e agora aguarda julgamento.

A polícia investiga o caso para esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades.

