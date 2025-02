Réu no caso Luisa Baptista se envolve em briga que terminou com homem esfaqueado

Santa Casa - Crédito: divulgação

Na noite desta quinta-feira (13), uma briga familiar mobilizou a Polícia Militar no Distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos. O caso ocorreu na Rua Orlando Tassin, onde dois homens, que possuem parentesco indireto, se desentenderam e entraram em confronto físico.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os envolvidos tomaram partido em uma discussão entre seus pais, que possuem uma união estável. A briga evoluiu para agressões físicas, resultando em ferimentos para ambos. Durante o conflito, M.E.N. foi atingido por golpes de faca e precisou ser socorrido para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internado em estado estável. O médico responsável pelo atendimento informou que o paciente ficará sob observação.

O outro envolvido, N.J.S., que é réu no caso da triatleta Luisa Baptista, relatou ter sido agredido com um soco no rosto. No momento da chegada dos policiais, M.N., que também seria parte da situação, não estava presente no local. A arma utilizada para ferir M.E.N.não foi localizada.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência após ser acionada via COPOM e registrou o casoo. A motivação exata da briga e a responsabilidade pelas agressões serão apuradas pelas autoridades.

Leia Também