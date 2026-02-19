(16) 99963-6036
Segurança

Santana é furtado em frente à maternidade durante a noite

19 Fev 2026 - 09h55Por Jessica CR
Um veículo modelo Santana foi furtado na noite desta quarta-feira (18) em frente a uma maternidade. O proprietário informou que o carro, de placa BHB5B01, estava estacionado no local quando foi levado.

De acordo com o relato, o crime ocorreu durante o período noturno. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre o paradeiro do automóvel.

A orientação é para que qualquer pessoa que tenha visto o veículo ou tenha informações sobre sua localização entre em contato imediato com a Polícia Militar pelo telefone 190 

 

