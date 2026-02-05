ROCAM apreende adolescente procurado pela Justiça no CDHU em São Carlos

Roçam -
Na noite desta quarta-feira (4), uma equipe da ROCAM realizava operação de saturação pelo bairro CDHU, no Condomínio 05, quando abordou um adolescente de 17 anos em atitude suspeita.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta aos dados, foi constatado que havia contra ele um mandado de busca e apreensão em aberto.
Diante da constatação, o adolescente foi apreendido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos. Após os procedimentos, ele foi encaminhado à Fundação CASA, onde permaneceu à disposição da Justiça.