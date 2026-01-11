Revenda de carros envolvida em desacordos comerciais é invadida durante a madrugada

Revenda veículos - Crédito: Agência Brasil

Uma revenda de carros localizada na Rua Miguel Petroni, no Jardim Acapulco, em São Carlos, foi alvo de furto durante a madrugada deste sábado (10). O crime foi registrado como furto consumado e está sendo investigado pela Polícia Civil.



De acordo com o boletim de ocorrência, o local já havia sido invadido horas antes, ocasião em que uma das janelas laterais foi quebrada. Aproveitando-se da estrutura danificada, os autores retornaram durante a madrugada e conseguiram acessar novamente o interior da loja.

Dentro do estabelecimento, os criminosos reviraram completamente o ambiente, indicando que o objetivo principal era a busca por documentos. Foram levados uma impressora e gavetas de uma mesa que continham contratos, documentos de clientes e registros relacionados a veículos.

Segundo o relato feito à polícia, a ação não teve como foco objetos de fácil revenda, o que reforça a suspeita de que o furto tenha sido direcionado especificamente à obtenção de documentos. Parte do material que não pôde ser levada foi encontrada posteriormente dentro de um veículo estacionado em um comércio vizinho.

As vítimas também relataram às autoridades que vinham sofrendo ameaças em razão de recentes desacordos comerciais, levantando a hipótese de que o crime possa estar relacionado a esse contexto.

O caso foi registrado por meio da Delegacia Eletrônica e será apurado pela Polícia Civil de São Carlos.

