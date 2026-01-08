Revenda de veículos é acusada de causar transtornos e prejuízos para clientes em São Carlos

Revenda veículos - Crédito: Agência Brasil

A Polícia Civil registrou, na noite desta terça-feira (7), uma ocorrência de localização e apreensão de veículo no Jardim Embaré, em São Carlos. O caso envolve a negociação de dois automóveis e foi atendido após acionamento da Polícia Militar em um condomínio residencial.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 26 anos relatou ter adquirido, em maio de 2025, um automóvel Honda Civic pelo valor de R$ 70 mil, pago à vista, com a informação de que o veículo estaria quitado e sem débitos. No entanto, ao tentar realizar a transferência de propriedade, foi constatada a existência de um gravame financeiro, o que impediu a regularização.

Ainda segundo o relato, ao procurar o responsável pela venda, dono de uma revenda, a mulher não obteve solução e passou a temer circular com o veículo, que permaneceu estacionado em sua garagem. Diante da situação, foi proposta a substituição por outro automóvel, inicialmente um Kia Sportage, que não chegou a ser entregue. Posteriormente, foi oferecido um Nissan Kicks, que a mulher aceitou acreditando estar regular, permanecendo com o carro por cerca de três meses.

Na mesma data, um homem de 76 anos procurou a vítima informando ser o proprietário do Nissan Kicks. Ele afirmou ter deixado o veículo em uma revenda para venda, mediante acordo verbal, pelo valor de R$ 100 mil, sem ter recebido qualquer quantia. Posteriormente, ao procurar o responsável pela negociação, constatou que o estabelecimento estava fechado e que o automóvel não se encontrava mais no local.

Após diligências, a Polícia Militar conduziu as partes à delegacia juntamente com o veículo. A autoridade policial determinou que o Honda Civic permanecesse sob a posse da mulher de 26 anos, enquanto o Nissan Kicks foi devolvido ao homem de 76 anos, mediante termo de depósito.

As partes foram orientadas a buscar a solução do caso pela via judicial, e a ocorrência foi encaminhada para apreciação de outra unidade policial para continuidade das investigações.

