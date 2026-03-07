(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Professora registra boletim de ocorrÃªncia apÃ³s agressÃ£o de aluno em escola estadual de SÃ£o Carlos

07 Mar 2026 - 09h16Por Da redaÃ§Ã£o
PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos AgoraPlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Uma professora registrou boletim de ocorrência após ser vítima de agressão verbal e física dentro de uma escola estadual localizada no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos, na tarde da última sexta-feira (6).

De acordo com o registro feito na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, a educadora relatou que o caso ocorreu por volta das 14h25, durante uma aula. Segundo o relato, um aluno passou a apresentar mau comportamento em sala e, ao ser repreendido, começou a ofender a professora com palavras de baixo calão.

Ainda conforme o boletim, em determinado momento, quando a docente estava de costas para a turma, o estudante se levantou e desferiu um soco no braço esquerdo dela. Outros alunos que estavam na sala presenciaram o ocorrido.

Após a agressão, o fato foi comunicado à direção da escola. A professora informou que não sofreu lesão grave no momento, mas decidiu registrar a ocorrência.

