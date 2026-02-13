Procurado por tráfico de drogas é capturado após ocorrência de discussão no Santa Angelina

Um homem de 28 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi capturado no início da tarde desta sexta-feira (13), no bairro Santa Angelina.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais fizeram contato com as partes envolvidas e constataram que se tratava apenas de uma discussão, sem registro de agressões.

Durante a qualificação dos envolvidos e consulta aos dados pessoais, foi verificado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante da constatação, ele foi abordado e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça e foi recolhido ao Centro de Triagem.