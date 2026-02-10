(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Segurança

Procurado por roubo é capturado na Avenida Gregório Aversa

10 Fev 2026 - 16h53Por Da redação
Viatura PM - Viatura PM -

Um homem de 27 anos foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (10), na Avenida Gregório Aversa, no bairro Recreio São Judas Tadeu.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia informando que um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal) estaria na região. Durante diligências, os policiais conseguiram localizar e abordar o suspeito.

Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, com pena a cumprir de 17 anos de reclusão.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

