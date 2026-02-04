Procurado por lesão corporal é preso após discussão familiar

Viatura plantão -

Um homem de 34 anos, que era considerado procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (3), em uma chácara localizada no Aracê de Santo Antonio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via Copom para atender uma desinteligência familiar entre pai e filho. No local, foi constatado que a situação se limitava a uma discussão verbal, sem registro de agressões.

Durante a averiguação e consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o homem de 34 anos possuía um mandado de prisão condenatória em aberto. Ele foi conduzido ao Plantão Policial para as providências legais.

Ainda segundo o registro, o mandado foi expedido em 25 de novembro de 2025, determinando o cumprimento de pena de oito meses em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

