(16) 99963-6036
quarta, 04 de fevereiro de 2026
Aracê de Santo Antonio

Procurado por lesão corporal é preso após discussão familiar

04 Fev 2026 - 08h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura plantão - Viatura plantão -

Um homem de 34 anos, que era considerado procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (3), em uma chácara localizada no Aracê de Santo Antonio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via Copom para atender uma desinteligência familiar entre pai e filho. No local, foi constatado que a situação se limitava a uma discussão verbal, sem registro de agressões.

Durante a averiguação e consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o homem de 34 anos possuía um mandado de prisão condenatória em aberto. Ele foi conduzido ao Plantão Policial para as providências legais.

Ainda segundo o registro, o mandado foi expedido em 25 de novembro de 2025, determinando o cumprimento de pena de oito meses em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça. 

Leia Também

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga
Segurança11h13 - 04 Fev 2026

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Homem é preso em flagrante com carro com queixa de roubo na Washington Luís
Segurança08h45 - 04 Fev 2026

Homem é preso em flagrante com carro com queixa de roubo na Washington Luís

Homem é conduzido à delegacia após suspeita de maus-tratos contra a própria mãe em São Carlos
Segurança08h40 - 04 Fev 2026

Homem é conduzido à delegacia após suspeita de maus-tratos contra a própria mãe em São Carlos

Homem é detido por violência doméstica contra a própria mãe em São Carlos
Segurança05h36 - 04 Fev 2026

Homem é detido por violência doméstica contra a própria mãe em São Carlos

Procurado por tráfico de drogas é preso no Jardim Zavaglia
Segurança18h09 - 03 Fev 2026

Procurado por tráfico de drogas é preso no Jardim Zavaglia

Últimas Notícias