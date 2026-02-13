Procurado por homicídio foge ao ver a Força Tática, mas acaba preso

Força Tática -

Na noite de quinta-feira (12), a Polícia Militar, por meio da Força Tática, prendeu um homem em Ribeirão Bonito após ser constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto.

Durante patrulhamento, os policiais perceberam que o indivíduo, ao avistar a viatura, tentou fugir e se esconder em uma residência. Ele foi abordado em um cômodo nos fundos do imóvel.

Após consulta ao sistema policial, foi confirmado que ele era procurado pela Justiça. O mandado de prisão, expedido em novembro de 2025 pela Vara Única de Ribeirão Bonito, determinava o recolhimento do homem ao regime fechado por seis anos, em razão de condenação pelo homicídio qualificado.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem local e permanece à disposição do juízo competente. A família foi informada sobre a prisão.

