(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Ribeirão Bonito

Procurado por homicídio foge ao ver a Força Tática, mas acaba preso

13 Fev 2026 - 08h17Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Força Tática - Força Tática -

Na noite de quinta-feira (12), a Polícia Militar, por meio da Força Tática, prendeu um homem em Ribeirão Bonito após ser constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto.

Durante patrulhamento, os policiais perceberam que o indivíduo, ao avistar a viatura, tentou fugir e se esconder em uma residência. Ele foi abordado em um cômodo nos fundos do imóvel.

Após consulta ao sistema policial, foi confirmado que ele era procurado pela Justiça. O mandado de prisão, expedido em novembro de 2025 pela Vara Única de Ribeirão Bonito, determinava o recolhimento do homem ao regime fechado por seis anos, em razão de condenação pelo homicídio qualificado.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem local e permanece à disposição do juízo competente. A família foi informada sobre a prisão.

Leia Também

Acidente traseiro entre caminhão e carro é registrado na Rodovia Washington Luís
Segurança11h46 - 13 Fev 2026

Acidente traseiro entre caminhão e carro é registrado na Rodovia Washington Luís

Jovem que que tentou matar namorada a tiros no Santa Angelina é condenado a 16 anos de prisão
Tribunal do Júri 08h56 - 13 Fev 2026

Jovem que que tentou matar namorada a tiros no Santa Angelina é condenado a 16 anos de prisão

Força Tática apreende drogas em residência no bairro Malvinas, em Ribeirão Bonito
Segurança06h45 - 13 Fev 2026

Força Tática apreende drogas em residência no bairro Malvinas, em Ribeirão Bonito

Mulher é agredida em hotel na frente de criança em São Carlos
Segurança06h39 - 13 Fev 2026

Mulher é agredida em hotel na frente de criança em São Carlos

Motorista colide contra pilar de pontilhão no Jardim Paulista
Segurança21h20 - 12 Fev 2026

Motorista colide contra pilar de pontilhão no Jardim Paulista

Últimas Notícias