Procurado por furto Ã© capturado pela PM

Viatura PolÃ­cia Militar - CrÃ©dito: SCA

Um homem de 53 anos foi preso na noite de quinta-feira (12) após ser localizado por policiais militares no bairro Jardim São João Batista, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, a equipe policial estava de posse de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos pelo crime de furto. Os agentes se deslocaram até uma residência na Rua Argentina, onde encontraram o procurado.

No local, os policiais fizeram contato com os moradores e informaram ao homem sobre a existência do mandado judicial em seu desfavor. Ele foi conduzido até a delegacia para o registro da ocorrência.

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