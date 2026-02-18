Procurado por furto é capturado pela Guarda Municipal no Centro de São Carlos

Viatura Guarda Municipal - Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (18), uma equipe da Guarda Municipal de São Carlos realizava patrulhamento pela área central, quando abordou um homem em situação de rua na Rua 9 de Julho, no Centro.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o indivíduo. Porém, após consulta de seus dados, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por furto (artigo 155), expedido no dia 10 de fevereiro deste ano.

Diante da confirmação, o homem, de 33 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

