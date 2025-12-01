(16) 99963-6036
Segurança

Procurado por estelionato é detido na Vila Prado

01 Dez 2025 - 21h45Por Jessica Carvalho R
Crédito: Maycon Maximino
Um homem de 26 anos, procurado pela Justiça pelo artigo 171 (estelionato), foi detido na noite desta segunda-feira (01) na Rua Dona Ana Prado, na Vila Prado.
 
A equipe do Tático Comando realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou o indivíduo caminhando pela via. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
 
Durante a abordagem, foi realizada pesquisa criminal, que confirmou que o suspeito era realmente procurado pela Justiça. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial e foi posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

