Procurado pela Justiça por tráfico de drogas é preso pela PM no Planalto Verde

Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (09), no bairro Planalto Verde, em São Carlos, durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Luiz Ferrari quando abordou um veículo VW/Golf devido aos vidros com insulfilm que dificultavam a visualização do interior. Durante a abordagem e a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao ser questionado, o condutor apresentou inicialmente dados falsos, informando o nome de um suposto irmão. Após averiguação, os policiais constataram a verdadeira identidade do indivíduo e verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Diante dos fatos, o homem foi capturado e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também