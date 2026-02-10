(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Segurança

Procurado pela Justiça por tráfico de drogas é preso pela PM no Planalto Verde

10 Fev 2026 - 14h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon MaximinoViatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (09), no bairro Planalto Verde, em São Carlos, durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Luiz Ferrari quando abordou um veículo VW/Golf devido aos vidros com insulfilm que dificultavam a visualização do interior. Durante a abordagem e a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao ser questionado, o condutor apresentou inicialmente dados falsos, informando o nome de um suposto irmão. Após averiguação, os policiais constataram a verdadeira identidade do indivíduo e verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Diante dos fatos, o homem foi capturado e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no bairro São Carlos 5
Segurança11h08 - 10 Fev 2026

Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no bairro São Carlos 5

Motociclista sofre queda ao passar sobre faixa de pedestres molhada
Perigo09h20 - 10 Fev 2026

Motociclista sofre queda ao passar sobre faixa de pedestres molhada

Após dias usando drogas, homem mente à esposa e registra falso roubo de moto
Segurança08h57 - 10 Fev 2026

Após dias usando drogas, homem mente à esposa e registra falso roubo de moto

São-carlense perde R$ 17 mil no golpe do falso advogado
Segurança08h51 - 10 Fev 2026

São-carlense perde R$ 17 mil no golpe do falso advogado

Furto de transformador deixa granja sem energia elétrica
São Carlos08h47 - 10 Fev 2026

Furto de transformador deixa granja sem energia elétrica

Últimas Notícias