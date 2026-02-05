(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Segurança

Procurado pela Justiça é capturado pela PM na Vila Nery

05 Fev 2026 - 08h32Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (5), em São Carlos, após ser identificado como procurado pela Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 2h20, na Rua da Imprensa, no bairro Vila Nery, durante patrulhamento de rotina. Os policiais suspeitaram da atitude do indivíduo e realizaram a abordagem. Após consulta aos sistemas, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal da Comarca de São Carlos, referente a crime previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (praticar vias de fato contra alguém).

Após os procedimentos legais na delegacia, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

