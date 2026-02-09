Procurado pela Justiça é capturado no Cidade Aracy

Viatura Plantão Policial -

Um homem foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, durante o cumprimento de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um procurado pela Justiça estaria em uma residência localizada na Rua Izak Falgen. As equipes se deslocaram até o endereço indicado, realizaram o cerco e ingressaram no imóvel por um portão que estava entreaberto.

No interior da residência, o homem foi localizado e confirmou sua identidade. Ele foi informado sobre a existência do mandado de prisão e não ofereceu resistência à abordagem policial. Conforme o registro, o capturado não portava documento de identificação com foto no momento da ação.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Matão (SP) e é decorrente de condenação com trânsito em julgado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A pena fixada é de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. O mandado foi expedido em março de 2021 e tem validade até novembro de 2034.

Durante a ocorrência, um telefone celular foi apreendido e lacrado para os procedimentos legais. Após a captura, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.

