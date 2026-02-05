(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Jardim Real

Procurado da Justiça é capturado após fuga por telhados

05 Fev 2026 - 08h29Por Da redação
Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro Jardim Real, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente para atender uma solicitação envolvendo o homem e sua companheira. Ao chegarem ao local, ele já havia fugido. Pouco tempo depois, uma nova chamada informou que o indivíduo estaria andando sobre os telhados de residências da região.

Durante o novo deslocamento, os policiais localizaram o suspeito e conseguiram efetuar a captura. Foi necessário o uso de algemas devido ao risco de nova fuga. Ainda segundo o registro, durante a tentativa de escapar pelos telhados, o homem sofreu escoriações leves.

Constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça da comarca de Araçatuba. O capturado foi encaminhado para exame de corpo de delito e, após os procedimentos de praxe, conduzido ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

