Procurada pela JustiÃ§a Ã© capturada pela PM em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: arquivo

Uma mulher procurada pela Justiça foi capturada pela Força Tática da Polícia Militar na noite de segunda-feira (2), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, os policiais receberam informações de que a mulher estaria em um endereço residencial. Ao chegarem ao local indicado, ela teria fugido pelos fundos do imóvel, acessando uma área de mata.

Após conversarem com familiares, os policiais foram informados de um segundo endereço onde a procurada poderia estar. No novo local, moradores confirmaram a presença da mulher e autorizaram a entrada da equipe na residência.

Durante a vistoria, a suspeita foi localizada e recebeu voz de prisão. Segundo a PM, não foi necessário o uso de algemas, pois ela colaborou com a abordagem.

Contra a mulher havia um mandado de prisão expedido pelo Departamento de Execuções Criminais da 6ª RAJ de Ribeirão Preto, relacionado a processo em andamento na Justiça.

Após a captura, ela foi conduzida ao plantão policial para registro da ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao Centro de Triagem da Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

O caso foi registrado como captura de procurado.

Leia TambÃ©m