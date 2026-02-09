Polícia vai investigar morte de idoso em Santa Eudóxia

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 69 anos foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (6) dentro de uma residência localizada no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h55 após a localização do corpo no interior do imóvel. No local, os policiais constataram que a porta da residência apresentava sinais de arrombamento e que a vítima possuía ferimento na cabeça.

A perícia foi acionada e equipes da Polícia Civil, incluindo investigadores da DIG e peritos criminais, compareceram ao endereço para a realização dos trabalhos preliminares. O corpo foi encontrado caído no chão do quarto, em decúbito dorsal, já sem vida.

Em contato com testemunhas — uma mulher de 29 anos e outra de idade não informada — os policiais foram informados de que a vítima morava sozinha, fazia uso frequente de álcool, sofria de depressão e utilizava medicação para controle de pressão arterial.

O corpo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico, que deverá apontar a causa da morte. Imagens de câmeras de monitoramento de uma residência vizinha foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

