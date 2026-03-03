PM realiza solenidade de valorizaÃ§Ã£o ao Policial Militar

(16) 99963-6036
O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou, na última sexta-feira (27 de fevereiro), a Solenidade de Valorização ao Policial Militar, em São Carlos. O evento aconteceu no auditório do CIESP São Carlos e reuniu oficiais, praças, autoridades municipais e familiares dos homenageados em uma manhã marcada por emoção e reconhecimento institucional.

A cerimônia teve como principal objetivo enaltecer o trabalho dos profissionais que se dedicam diariamente à segurança pública. Durante o evento, foram entregues a Medalha Valor Militar aos policiais que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço com conduta exemplar, além das Láureas de Mérito Pessoal, concedidas em diferentes graus a integrantes que se destacaram no cumprimento do dever.

Também houve reconhecimento ao Policial Destaque do Mês de fevereiro, pela produtividade e dedicação no período, e à equipe responsável pela Ocorrência Destaque, que demonstrou técnica e coragem em uma intervenção de alta complexidade. A maior honraria da solenidade foi o título de Policial do Ano de 2025, destinado ao profissional que manteve excelência em suas atribuições ao longo do último ano.

A presença dos familiares foi um dos momentos mais marcantes da cerimônia, reforçando o papel fundamental do apoio familiar na rotina da atividade policial. Autoridades do município também participaram do evento e ressaltaram a importância da integração entre as forças de segurança e a sociedade civil organizada.

