Itirapina

Polícia Militar prende homem em flagrante por violência doméstica

11 Fev 2026 - 19h29Por Da redação
Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (11) pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, no bairro Barroca, em Itirapina.

A ocorrência teve início após acionamento para atendimento de uma briga de casal, com a informação de que o agressor ainda estaria no local. Ao chegarem ao endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido empurrada contra a parede e derrubada ao solo, sofrendo ferimentos na cabeça e no cotovelo.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital São José, onde recebeu atendimento médico. Após avaliação, ela foi liberada.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06). O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

