Durante uma ação de averiguação de denúncia, policiais militares da Força Tática localizaram diversas peças de um veículo que havia sido furtado em São Carlos. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (12), no bairro Antenor Garcia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do 2º Pelotão de Força Tática realizava uma operação após receber denúncia por meio do Disque Denúncia. No local indicado, os policiais encontraram várias partes de um automóvel.

Após consulta ao número de chassi, foi constatado que as peças pertenciam a um veículo modelo Logan, de cor prata, que havia sido furtado no dia 5 de dezembro de 2025.

Diante da situação, dois indivíduos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para averiguação. A autoridade policial elaborou boletim de ocorrência por receptação. Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados.

As peças do veículo foram apreendidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.

