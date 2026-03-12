(16) 99963-6036
quinta, 12 de marÃ§o de 2026
Antenor Garcia

PolÃ­cia Militar localiza partes de veÃ­culo furtado em averiguaÃ§Ã£o de denÃºncia em SÃ£o Carlos

12 Mar 2026 - 18h37Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
PolÃ­cia Militar localiza partes de veÃ­culo furtado em averiguaÃ§Ã£o de denÃºncia em SÃ£o Carlos -

 

Durante uma ação de averiguação de denúncia, policiais militares da Força Tática localizaram diversas peças de um veículo que havia sido furtado em São Carlos. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (12), no bairro Antenor Garcia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do 2º Pelotão de Força Tática realizava uma operação após receber denúncia por meio do Disque Denúncia. No local indicado, os policiais encontraram várias partes de um automóvel.

Após consulta ao número de chassi, foi constatado que as peças pertenciam a um veículo modelo Logan, de cor prata, que havia sido furtado no dia 5 de dezembro de 2025.

Diante da situação, dois indivíduos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para averiguação. A autoridade policial elaborou boletim de ocorrência por receptação. Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados.

As peças do veículo foram apreendidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia TambÃ©m

DIG identifica dupla que simulava manutenÃ§Ã£o em postes para furtar cabos de telefonia
SeguranÃ§a19h34 - 12 Mar 2026

DIG identifica dupla que simulava manutenÃ§Ã£o em postes para furtar cabos de telefonia

PolÃ­cia Civil prende dois suspeitos por trÃ¡fico de drogas durante operaÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos
Jockey Clube18h14 - 12 Mar 2026

PolÃ­cia Civil prende dois suspeitos por trÃ¡fico de drogas durante operaÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Homem desaparecido Ã© encontrado apÃ³s divulgaÃ§Ã£o no SÃ£o Carlos Agora
SeguranÃ§a17h33 - 12 Mar 2026

Homem desaparecido Ã© encontrado apÃ³s divulgaÃ§Ã£o no SÃ£o Carlos Agora

Pedestre e motociclista ficam feridos apÃ³s acidente na regiÃ£o central
SeguranÃ§a17h31 - 12 Mar 2026

Pedestre e motociclista ficam feridos apÃ³s acidente na regiÃ£o central

Homem estÃ¡ desaparecido hÃ¡ mais de trÃªs semanas; famÃ­lia pede ajuda para encontrÃ¡-lo
ENCONTRADO15h42 - 12 Mar 2026

Homem estÃ¡ desaparecido hÃ¡ mais de trÃªs semanas; famÃ­lia pede ajuda para encontrÃ¡-lo

Ãšltimas NotÃ­cias