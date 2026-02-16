Polícia Militar evita tragédia e socorre mulher em crise na estação de Brotas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe da Atividade Delegada do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior, atuou na noite deste domingo (15) em uma ocorrência envolvendo uma mulher em situação de grave crise emocional na Estação Ferroviária de Brotas.

Durante a Operação Carnaval, os policiais Soldado PM Dos Santos e Soldado PM Corrêa foram informados via rede rádio sobre a presença de uma mulher em situação de risco na área dos trilhos ferroviários. A equipe realizou patrulhamento imediato nas imediações e localizou a pessoa.

No local, os militares iniciaram diálogo e aplicaram técnicas de abordagem e acolhimento voltadas a ocorrências com pessoas em crise, conseguindo convencê-la a sair da área de risco e aceitar ajuda.

Na sequência, a mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Teresinha, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

A Polícia Militar destaca a importância do cuidado com a saúde mental e reforça seu compromisso com a preservação da vida e a prestação de um atendimento humanizado à população.

