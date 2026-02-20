(16) 99963-6036
Polícia Militar e Detran-SP realizam Operação Direção Segura Integrada na Avenida São Carlos

20 Fev 2026 - 20h30Por Da redação
Polícia Militar e Detran-SP realizam Operação Direção Segura Integrada na Avenida São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na noite desta sexta-feira (20), equipes da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizam a Operação Direção Segura Integrada na Avenida São Carlos.

A fiscalização ocorre no sentido Rodovia- centro, nas proximidades do cemitério, onde os veículos estão sendo abordados pelas equipes. Durante a ação, os condutores são convidados a realizar o teste com o etilômetro passivo, conhecido como bafômetro de triagem. O motorista assopra o dispositivo e, caso o equipamento indique alteração, é convidado a realizar o teste no etilômetro oficial.

Se não houver constatação de ingestão de álcool, o condutor é liberado. A operação tem como objetivo coibir a combinação de álcool e direção, reforçando a segurança viária e prevenindo acidentes.
A Operação Direção Segura Integrada segue em andamento nesta noite de sexta-feira, com fiscalização intensificada no local.

