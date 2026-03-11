(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Romeu Tortorelli

PolÃ­cia Militar captura procurado por estupro de vulnerÃ¡vel em SÃ£o Carlos

11 Mar 2026 - 18h55Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Viatura PM - Viatura PM -

 

A Polícia Militar capturou, na manhã desta quarta-feira (11), um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável em São Carlos.

De acordo com a PM, após levantamentos realizados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais conseguiram identificar o endereço do suspeito, contra quem havia um mandado de prisão em aberto com base no artigo 217-A do Código Penal.

As equipes da 1ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram diligências e montaram um cerco na residência localizada na Rua João Stella, onde o homem foi localizado e detido.

Após a abordagem, ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada.

Posteriormente, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio de diversas equipes da Polícia Militar e do Copom.

Leia TambÃ©m

Duas pessoas morrem em grave acidente na SP-215; veja fotos
SeguranÃ§a13h17 - 11 Mar 2026

Duas pessoas morrem em grave acidente na SP-215; veja fotos

Jovem desaparece apÃ³s ser deixado em RincÃ£o e famÃ­lia acredita que ele possa estar em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a11h43 - 11 Mar 2026

Jovem desaparece apÃ³s ser deixado em RincÃ£o e famÃ­lia acredita que ele possa estar em SÃ£o Carlos

Drogas sÃ£o apreendidas prÃ³ximas Ã  PraÃ§a Aparecidinha, em IbatÃ©
SeguranÃ§a11h24 - 11 Mar 2026

Drogas sÃ£o apreendidas prÃ³ximas Ã  PraÃ§a Aparecidinha, em IbatÃ©

Moto Ã© furtada em frente Ã  escola no Santa FelÃ­cia e proprietÃ¡rio pede ajuda
SeguranÃ§a10h29 - 11 Mar 2026

Moto Ã© furtada em frente Ã  escola no Santa FelÃ­cia e proprietÃ¡rio pede ajuda

Gol capota apÃ³s colisÃ£o no Castelo Branco
SeguranÃ§a09h32 - 11 Mar 2026

Gol capota apÃ³s colisÃ£o no Castelo Branco

Ãšltimas NotÃ­cias