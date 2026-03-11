Viatura PM -

A Polícia Militar capturou, na manhã desta quarta-feira (11), um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável em São Carlos.

De acordo com a PM, após levantamentos realizados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais conseguiram identificar o endereço do suspeito, contra quem havia um mandado de prisão em aberto com base no artigo 217-A do Código Penal.

As equipes da 1ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram diligências e montaram um cerco na residência localizada na Rua João Stella, onde o homem foi localizado e detido.

Após a abordagem, ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada.

Posteriormente, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio de diversas equipes da Polícia Militar e do Copom.

