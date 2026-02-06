(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito

06 Fev 2026 - 16h59Por Jessica Carvalho R
Policiais civis de Ribeirão Bonito, com apoio de equipes das Delegacias de Dourado e Ibaté, cumpriram nesta quinta-feira um mandado de busca e apreensão domiciliar no âmbito de uma investigação relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação ocorreu em um imóvel localizado no bairro Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito (SP). Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam pedras de crack, invólucros de maconha, pinos de cocaína, além da quantia de R$ 1.270,35 em dinheiro.

Também foram encontrados dezenas de embalagens utilizadas para o fracionamento de entorpecentes, aparelhos celulares, máquina de cartão, balança de precisão e outros objetos comumente associados à prática do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas em desfavor de S. de 45 anos. A mulher foi conduzida e será encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

