Policiais civis realizaram, nesta quinta-feira (12), uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro Jardim Jockey Clube, em São Carlos. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre o comércio ilegal de entorpecentes.

Durante as diligências, os agentes estiveram em uma residência localizada na Rua Rio Branco, onde um jovem de 19 anos foi preso. No imóvel, foram encontradas 140 porções de maconha já fracionadas para venda, totalizando 238 gramas, além de R$ 1.201,25 em dinheiro e aparelhos celulares.

Em outro ponto da operação, em um apartamento no Condomínio Vila das Orquídeas, um segundo suspeito, de 18 anos, também foi detido. No local, os policiais apreenderam 210 pedras de crack, que somavam 92 gramas, e 123 porções de cocaína, com peso total de 102 gramas.

Os dois foram encaminhados à delegacia especializada, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, eles foram levados ao Centro de Triagem e permanecem à disposição da Justiça.

