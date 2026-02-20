(16) 99963-6036
sexta, 20 de fevereiro de 2026
Segurança

Polícia Civil do Paraná cumpre mandado e apreende moto furtada em São Carlos 5

20 Fev 2026 - 11h08Por Jessica
Crédito: SCA

Uma equipe do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da Polícia Civil do Paraná, esteve em São Carlos para o cumprimento de mandado de busca em uma residência no bairro São Carlos 5.

A ação, que tramita em segredo de Justiça, está relacionada a uma investigação envolvendo integrantes de facção criminosa. O teor do inquérito não foi divulgado pelas autoridades.

Durante o cumprimento do mandado, um indivíduo foi detido no imóvel. No interior da residência, os policiais localizaram uma motocicleta Royal Enfield 350, que constava como produto de furto.

Após a confirmação, a equipe realizou a apreensão do veículo e conduziu o suspeito ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

A motocicleta deverá ser restituída ao proprietário, enquanto as investigações prosseguem sob responsabilidade da Polícia Civil do Paraná.

 

