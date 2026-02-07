PM, Guarda Municipal e Fiscalização realizam operação "Moralização" em bares da cidade

A Polícia Militar, com apoio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e da Guarda Municipal, realizou na noite de sexta-feira (6) e na madrugada de sábado (7) a operação “Moralização” em bares e estabelecimentos comerciais de diversos bairros do município.

A ação teve como objetivo coibir o funcionamento irregular de comércios, especialmente aqueles que operavam fora do horário permitido, além de prevenir a perturbação do sossego público, pancadões e bailes funks.

Durante a operação, 18 pessoas foram abordadas e revistadas, sem que fossem constatadas irregularidades de natureza penal. Ao todo, 10 bares passaram por vistoria. Desses, cinco foram notificados por irregularidades administrativas e um estabelecimento foi interditado por não possuir alvará de funcionamento e por descumprir o horário permitido para funcionamento.

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, as operações de combate ao barulho excessivo e à perturbação do sossego em estabelecimentos comerciais seguem determinações e são acompanhadas pelo promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira.

As forças de segurança reforçaram que ações como essa continuarão sendo realizadas com o objetivo de garantir a ordem pública, o cumprimento da legislação municipal e a tranquilidade dos moradores.

