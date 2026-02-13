(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Segurança

PM descobre "casa bomba" e suspeito tenta descartar drogas no vaso sanitário

13 Fev 2026 - 13h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM descobre "casa bomba" e suspeito tenta descartar drogas no vaso sanitário - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Militar desarticulou uma chamada “casa bomba” utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes na Rua Martim Luther King, no bairro Boa Vista.

Durante a Operação Impacto de combate ao tráfico de drogas, os policiais receberam informações de que o imóvel teria acabado de receber drogas para abastecer pontos de venda próximos. A equipe já possuía conhecimento de que o local não funcionava como ponto direto de comercialização, mas sim como base para distribuição.

Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram um indivíduo em frente à residência que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior do imóvel. Após acompanhamento, ele foi localizado no banheiro tentando descartar os entorpecentes no vaso sanitário.

Segundo a polícia, parte da droga acabou sendo perdida na descarga, porém outra quantidade foi recuperada e apreendida. No interior do imóvel também foram localizados dinheiro e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
O homem, de 37 anos, foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também

Acidente traseiro entre caminhão e carro é registrado na Rodovia Washington Luís
Segurança11h46 - 13 Fev 2026

Acidente traseiro entre caminhão e carro é registrado na Rodovia Washington Luís

Jovem que que tentou matar namorada a tiros no Santa Angelina é condenado a 16 anos de prisão
Tribunal do Júri 08h56 - 13 Fev 2026

Jovem que que tentou matar namorada a tiros no Santa Angelina é condenado a 16 anos de prisão

Procurado por homicídio foge ao ver a Força Tática, mas acaba preso
Ribeirão Bonito 08h17 - 13 Fev 2026

Procurado por homicídio foge ao ver a Força Tática, mas acaba preso

Força Tática apreende drogas em residência no bairro Malvinas, em Ribeirão Bonito
Segurança06h45 - 13 Fev 2026

Força Tática apreende drogas em residência no bairro Malvinas, em Ribeirão Bonito

Mulher é agredida em hotel na frente de criança em São Carlos
Segurança06h39 - 13 Fev 2026

Mulher é agredida em hotel na frente de criança em São Carlos

Últimas Notícias