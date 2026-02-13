PM descobre "casa bomba" e suspeito tenta descartar drogas no vaso sanitário

Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Militar desarticulou uma chamada “casa bomba” utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes na Rua Martim Luther King, no bairro Boa Vista.



Durante a Operação Impacto de combate ao tráfico de drogas, os policiais receberam informações de que o imóvel teria acabado de receber drogas para abastecer pontos de venda próximos. A equipe já possuía conhecimento de que o local não funcionava como ponto direto de comercialização, mas sim como base para distribuição.



Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram um indivíduo em frente à residência que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior do imóvel. Após acompanhamento, ele foi localizado no banheiro tentando descartar os entorpecentes no vaso sanitário.



Segundo a polícia, parte da droga acabou sendo perdida na descarga, porém outra quantidade foi recuperada e apreendida. No interior do imóvel também foram localizados dinheiro e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

O homem, de 37 anos, foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

