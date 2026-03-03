(16) 99963-6036
terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

PM apreende revÃ³lver com numeraÃ§Ã£o suprimida no CDHU

03 Mar 2026 - 07h55Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
PM apreende revÃ³lver com numeraÃ§Ã£o suprimida no CDHU - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Uma ação policial realizada na madrugada desta terça-feira (3), por volta da 1h10, resultou na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida no Conjunto Habitacional CDHU, localizado na Rua Julião José dos Santos.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes realizavam saturação pelo bairro quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação das viaturas, demonstrou atitude suspeita e fugiu a pé em direção aos condomínios da região.

Diante da fundada suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram abordar o homem no momento em que ele tentava entrar em um dos apartamentos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado sobre o imóvel, o abordado apresentou nervosismo e respostas desconexas.

Após entrevista, ele admitiu que residia no apartamento e informou que havia um revólver enrolado em uma toalha, guardado sobre o guarda-roupa. Com base na confissão e na situação de flagrante, os policiais entraram no imóvel.

No local indicado, foi localizado um revólver calibre .38 da marca Rossi, com numeração suprimida, além de 17 munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conforme o Estatuto do Desarmamento. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O investigado permaneceu à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m

Motoboy fica ferido apÃ³s perder o controle e bater em coqueiro na regiÃ£o da USP
Quase Caiu No Rio00h32 - 03 Mar 2026

Motoboy fica ferido apÃ³s perder o controle e bater em coqueiro na regiÃ£o da USP

GCM apreende drogas durante patrulhamento no Jardim Cruzado
SeguranÃ§a18h39 - 02 Mar 2026

GCM apreende drogas durante patrulhamento no Jardim Cruzado

38&ordm; BatalhÃ£o da PM vai receber reforÃ§o de 17 policiais nos prÃ³ximos dias
SeguranÃ§a pÃºblica13h34 - 02 Mar 2026

38º BatalhÃ£o da PM vai receber reforÃ§o de 17 policiais nos prÃ³ximos dias

[ENCONTRADO}Idoso desaparece apÃ³s sair para caminhar
SÃ£o Carlos09h48 - 02 Mar 2026

[ENCONTRADO}Idoso desaparece apÃ³s sair para caminhar

Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas apÃ³s tentar fugir da PM
Santa Angelina09h30 - 02 Mar 2026

Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas apÃ³s tentar fugir da PM

Ãšltimas NotÃ­cias