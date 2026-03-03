PM apreende revÃ³lver com numeraÃ§Ã£o suprimida no CDHU

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Uma ação policial realizada na madrugada desta terça-feira (3), por volta da 1h10, resultou na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida no Conjunto Habitacional CDHU, localizado na Rua Julião José dos Santos.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes realizavam saturação pelo bairro quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação das viaturas, demonstrou atitude suspeita e fugiu a pé em direção aos condomínios da região.

Diante da fundada suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram abordar o homem no momento em que ele tentava entrar em um dos apartamentos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado sobre o imóvel, o abordado apresentou nervosismo e respostas desconexas.

Após entrevista, ele admitiu que residia no apartamento e informou que havia um revólver enrolado em uma toalha, guardado sobre o guarda-roupa. Com base na confissão e na situação de flagrante, os policiais entraram no imóvel.

No local indicado, foi localizado um revólver calibre .38 da marca Rossi, com numeração suprimida, além de 17 munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conforme o Estatuto do Desarmamento. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O investigado permaneceu à disposição da Justiça.

